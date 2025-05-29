Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Sıkı Takipte

Tekirdağ'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde, sürücüler tek tek durdurularak kimlik, ehliyet, ruhsat ve araç belgeleri kontrol edildi. Denetimler yalnızca trafik kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemekle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da titiz bir çalışma yürütüldü. Aranan şahıslara ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de incelemeler yapıldı. Şüpheli görülen bazı araçlar detaylı şekilde arandı.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek ve suçla daha etkin mücadele etmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - TEKİRDAĞ