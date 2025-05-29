Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Sıkı Takipte

Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Sıkı Takipte
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin belgelerini kontrol ederek trafik kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerde ayrıca kamu düzenini bozabilecek olumsuzluklara karşı titiz incelemeler yapıldı.

Tekirdağ'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde, sürücüler tek tek durdurularak kimlik, ehliyet, ruhsat ve araç belgeleri kontrol edildi. Denetimler yalnızca trafik kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemekle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da titiz bir çalışma yürütüldü. Aranan şahıslara ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de incelemeler yapıldı. Şüpheli görülen bazı araçlar detaylı şekilde arandı.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek ve suçla daha etkin mücadele etmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde girişimde bulundu
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.