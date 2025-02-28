Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk sözler
Yılmaz Tunç: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar

Öcalan'ın çağrısı sonrası Yılmaz Tunç'tan kritik mesaj

Tekirdağ'da Silahla Ateş Eden İki Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Silahla Ateş Eden İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da sosyal medyada silahla ateş ettiği anları paylaşan iki kişi, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada silahlara da el konuldu.

Tekirdağ'da sosyal medyada silahla ateş ettiği anları "Bizi kim alabilir" notuyla paylaşan 2 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyeti sırasında, sosyal medya üzerinden silahla ateş açtıkları görüntüleri paylaşan 2 kişi tespit edildi. "Bizi kim alabilir" başlığıyla meydan okuyan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Haklarında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılan şahısların evlerinde yapılan aramada olayda kullanılan silahlara da el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
img

TFF'den indirim kararı: Mourinho'ya var, Okan Buruk'a yok
img

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Bahçeli'den gelen telefon! Öcalan'ın çağrısından tam 1 dakika sonra
Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe'den ceza indirimi sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.