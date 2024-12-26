Sanık babadan Sıla bebek davasının seyrini değiştirecek delil

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül'de annesi tarafından komşuya bırakıldıktan sonra cinsel istismara uğrayıp darbedilen ve kaldırıldığı hastanede bir ay sonra hayatını kaybeden Sıla bebeğin (2) davasının ilk duruşması bugün, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yaklaşık 6 saat süren duruşmaya anne Bakiye Yeniçeri (29), suça sürüklenmiş çocuklar K.A. (13) ile G.K. (14) SEGBİS aracılığıyla katılırken, Bakiye Yeniçeri'nin dini nikahlı eşi Sanlı Ö. (57) ve komşu Kani A. (32) mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanıkların önceki ifadelerinden uzaklaştıkları ve savunmalarını değiştirdikleri gözlemlendi.

SANIKLARIN TUTUKLUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, anne Bakiye Yeniçeri, dini nikahlı eşi Sanlı Ö., ve suça sürüklenmiş çocuklar K.A. ile G.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, çocuklardan birinin babası olan komşu Kani K'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Heyet, duruşmayı 5 Şubat 2025 tarihine erteledi.

"BABA 'OĞLUMUN TELEFONUNDA GÖRDÜĞÜM DURUMU MAHKEMEYE İBRAZ ETTİM' DEDİ"

Yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağı için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 185'inci maddesi gereğince kapalı yapılan duruşmanın ardından Sıla bebeğin aile avukatı Ahmet Berksoy şu ifadeleri kullandı:

Sıla bebek dosyasında meydana gelen olaylar sonucunda ne yazık ki Sıla bebek hayatını kaybetti. Malkara Cumhuriyet Savcılığı ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün duruşma günü belirlendi ve duruşmaya eşlik ettik. Suça sürüklenmiş çocuklar ve diğer sanıkların en ağır cezayı alması için hukuki süreci titizlikle yürütmekteyiz. Duruşmada annenin ilk ifadelerinden uzaklaştığını, çocuğun bezindeki kan lekesiyle ilgili önceki beyanlarını değiştirdiğini gözlemledik. Çocuğun bezinde herhangi bir kan izi olmadığını iddia etti ancak komşu çocuklarının eylemlerine bağlı ısırık izlerinin arttığını beyan etti. SEGBİS yöntemiyle ifade veren çocuklar, ilk ifadelerinden farklı şekilde suçlamaları reddettiler. Ancak adli tıp raporları, çocuğun anal bölgesinde DNA izlerine rastlandığını gösteriyor. Bu durum, davada tartışmaya yer bırakmıyor. Sanıklardan Kani K. ile duruşma arasında konuşma fırsatım oldu. Kendisi, 'Eğer oğlum suç işlemişse cezalandırılsın. Telefonunda gördüğüm bir durumu mahkemeye ibraz ettim,' diyerek delil sundu."

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede anne Bakiye Yeniçeri'nin toplam 67 yıl, komşu Kani K'nin 28 yıl 6 ay, sevgilisi Sanlı Ö'nün ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl hapis cezası isteniyor.