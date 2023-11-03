Tekirdağ'da Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ilan sitelerine sahte araç ve elektronik cihazların ilanlarını verip, alıcılarından 'Kaparo' adı altında para alarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişi sosyal medya üzerinden kurduğu ünlü sitelerin ara yazılımlarıyla vatandaşları dolandırıp uygun fiyata araç ve elektronik cihaz ilanları girdi. Kaparo adı altında gelen paraları farklı kimlikler kullanarak başka hesaplara aktaran kişi Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması ile yakalandı. Şüpheli şahısın K.Ö. Olduğu belirlenirken, şahsın sorgusunda 30 dolandırıcılık, 13 nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydının da olduğu belirlendi. Şüpheli K.Ö. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ