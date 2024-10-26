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Tekirdağ'da PKK/KCK Propagandası Yapan 4 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına alarak tutukladı. Operasyon, Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da terör propagandası operasyonu: 4 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen dört şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen Ö.G., Ö.O., B.B. ve B.D. isimli dört kişi tespit edildi. 25 Ekim 2024 tarihinde Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerinde dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda dört şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna tutuklanarak gönderildi.

Tekirdağ'da PKK/KCK Propagandası Yapan 4 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

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