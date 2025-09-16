Haberler

Tekirdağ'da Oğul, Babasını Vurarak Öldürdü

Güncelleme:
Çerkezköy'de, silahla vurulmuş halde bulunan Sinan Gündoğdu'nun oğlu Yusuf Gündoğdu tarafından öldürüldüğü belirlendi. Yusuf Gündoğdu, babasının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini ifade etti.

Tekirdağ Çerkezköy'de barakada silahla vurulmuş halde bulunan adamın oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Sarbak Metal Anadolu Lisesi'nin karşısındaki boş arazideki barakada kalan Sinan Gündoğdu (44), silah sesini duyan çevredeki vatandaşlarca kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde silaha rastlamazken detaylı araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde Sinan Gündoğdu'nun oğlu Yusuf Gündoğdu tarafından öldürdüğü belirlendi. Cinayette kullanılan silah boş bir arazide bulunurken, cinayet gecesi hastaneye gelerek gözyaşlarına boğulan Yusuf Gündoğdu kısa sürede gözaltına alındı.

Anne, kardeş ve yenge de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Gündoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Yusuf Gündoğdu'nun ifadesinde, iki ay önce askerden geldiğini, babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını ve olay günü de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

