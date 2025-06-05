Tekirdağ'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleşti

Tekirdağ'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleşti
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Tekirdağ'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine protokol üyeleri katıldı. Vali Vekili Mustafa Güler, bayramların birlik ve beraberlik vurgusu yaparak tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Tekirdağ'da Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Tekirdağ Polisevi'nde düzenlenen törende, Vali Vekili Mustafa Güler konukları kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı. Güler, yaptığı konuşmada bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramlaşma törenine Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Selcan Taşçı, Nurten Yontar ile siyasi partilerin ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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