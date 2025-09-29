Haberler

Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 3 Ölü, 9 Yaralı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisi ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde işçi servisi ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
