Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 3 Ölü, 9 Yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisi ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde işçi servisi ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa