Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım
İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular
Almanya'da araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 25 yaralı

Avrupa'nın merkezinde son sürat bir araç kalabalığa daldı

Tekirdağ'da Konteyner Ev Yangını: Tüp Patlaması İddiası

Tekirdağ'da Konteyner Ev Yangını: Tüp Patlaması İddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergene ilçesinde bir konteyner evde meydana gelen yangın, tüp patlaması sonucu çıktığı düşünüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak ev tamamen yandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 'yaşam evi' olarak ifade edilen konteyner ev alev alev yanarak küle döndü.

Olay, gece saatlerinde Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tüp patlaması nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın, konteyner evi etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası dumandan etkilenen yada yaralanan olmazken, yaşam evi ise küle döndü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Oscar Töreni'ne damga vuran an! Eşinin yanında dudağından öptü
img

Ali Koç'tan taraftarları mest edecek hamle
img

100 bin TL daha ucuza satıyorlar, araç piyasasını bile düşürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
'Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim'

"Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim"
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.