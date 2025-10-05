Haberler

Tekirdağ'da Kaçak Tavşan Avına Baskın: İki Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçeleri kırsalında kaçak tavşan avlayan iki kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatlı ve ruhsatsız tüfekler ile vurulmuş tavşanlar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçeleri kırsalında projektörle kaçak tavşan avı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine 1 Eylül günü gece saat 03.50 sıralarında Malkara ve Şarköy kırsalında kaçak avcılık yaptıkları belirlenen E.D. ve Y.D. isimli şahısları tespit etti. Kaçak avcıların projektörü araç aküsüne bağlayarak çok sayıda tavşanı vurdukları ortaya çıktı.

Malkara Cumhuriyet Savcılığı tarafından çıkarılan arama kararı doğrultusunda Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatlı, 5 ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 230 av fişeği, yaban hayvanlarını tuzaklamaya yarayan aletler ve derin dondurucuda muhafaza edilen vurulmuş tavşanlar ile çeşitli yaban hayvanları ele geçirildi.

Kaçak av yaptıkları belirlenen E.D. ve Y.D.'ye Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulandı. Şahıslarla ilgili soruşturmanın Malkara Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Ayrıca şahıslara avlanma süreleri dışında avlanmak ve avcılık belgesi olmadan avlanmaktan 11 bin 883 TL idari para cezası, 2 adet tavşan için 9 bin TL tazminat cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
