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Tekirdağ'da GDO'lu Mısır Skandalı: Savcılık Soruşturma Başlattı

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Tekirdağ'da yurtdışından gemilerle getirilen ve GDO'lu olduğu öne sürülen mısırın Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarında analiz sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi. Kurum içinden yapılan ihbar sonucunda Cumhuriyet Savcılığı hızla bir soruşturma başlatırken, Tarım İl Müdürlüğü de olayla ilgili müfettiş talep etti. İddialara göre, mısırın GDO'suz gibi gösterilmesi için laboratuvar sonuçlarıyla oynandı. İl Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığının hızla başlattığı soruşturmalar devam ediyor.

Ferhat Akgün/ Tekirdağ - Yurt dışından Tekirdağ'a gemilerle getirilen GDO'lu mısırın Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz sonuçlarının değiştirildiği öne sürüldü.

Kurum içinden yapılan ihbar sonucunda Cumhuriyet Savcılığı jet hızı ile soruşturma başlattı. Tarım müdürlüğü ise olayla ilgili müfettiş istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Tekirdağ limanında meydana geldi.

İddialara göre Malkara'da faaliyet gösteren Ç. firması tarafından gemilerle getirilen GDO'lu mısırın laboratuvarda sonuçlarının değiştirilerek GDO'suz gibi gösterilerek sonuçlarla oynandı. Bu durumu ise kurum içinden yapılan bir ihbar ortaya çıkardı.

Bir kurum çalışanı ihbarda bulunarak GDO'lu Mısır sonuçlarının numune sonuçları ile kurum içinde oynandığı GDO'suz hale getirildiğini söyledi bunun üzerine İl Müdürlüğü jet hızıyla bir soruşturma başlattı ve bakanlıktan müfettiş istedi. Yine İl Müdürlüğü Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılık jet hızıyla konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Tarım İl Müdürlüğü'ndeki laboratuvarda yaşanan bu olayla ilgili olarak ilgili kişilerin şifremiz çalındı şeklinde bir savunma yaptıkları öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Cumhuriyet Savcılığı Tekirdağ Mısır 3.Sayfa Sağlık Yaşam Dünya Haberler

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