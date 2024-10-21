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Tekirdağ'da Feci Kaza: 5 Genç Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Feci Kaza: 5 Genç Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 5 genç yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu 5 gencin hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Kaza, 00.50 sıralarında Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi ışıklara yakın mevkide meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Cenk Varnalı idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ö.A.'nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hurda yığınına dönen otomobilde sürücü Varnalı ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşları Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Tunus, Deniz Yalnız hayatını kaybetti.

5 gencin cansız bedeni, Çorlu İtfaiye İstasyonu kaza kırım ekiplerince araçtan çıkarıldı. Savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından 5 gencin cenazesi otopsi için adli tıpa sevk edildi.

Feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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