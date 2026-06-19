Kapaklı OSB'deki kanlı kavga davasında 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Cemal E. tüfekle vurularak ağır yaralanırken, Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Cemal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selim Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı