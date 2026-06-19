Haberler

Kapaklı OSB'deki kanlı kavga davasında 2 tutuklama

Kapaklı OSB'deki kanlı kavga davasında 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Cemal E. tüfekle vurularak ağır yaralanırken, Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Cemal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selim Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Gram altın çakıldı

Yatırımcılar şokta! Altın resmen çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum' sözlerine açıklık getirdi

O sözlerine açıklık getirdi! "FETÖ ajanları" diyerek kimleri kastetti?
Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü

Konteyner kentte dehşet! Nişan bozulunca ortalığı kana buladı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi