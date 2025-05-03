Tekirdağ'da Fabrikada Büyük Yangın

Tekirdağ'da Fabrikada Büyük Yangın
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale çalışmaları başlatıldı. Dumanlar bölge genelinden görülebiliyor.

Tekirdağ'da fabrikada yangını: Dumanlar her yerden gözlendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların bölge genelinden görülebildiği yangına müdahale çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KARDEŞ - 3.Sayfa
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