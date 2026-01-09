Haberler

Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası yapılan incelemede, 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in cansız bedeni bulundu. Eriş'in boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri tespit edilirken, polis cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

  • Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken, 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in cansız bedeni bulundu.
  • Binnaz Eriş'in boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulundu ve olay yerinde kan izlerine rastlandı.
  • Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken, ekipler evde 70 yaşındaki kadının cansız bedenini buldu. İlk bulgulara göre olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

YANGINDAN SONRA EVDE YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden yoğun duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede bir kadının cansız bedeni bulundu.

BOYNUNDA VE KARIN BÖLGESİNDE KESİCİ ALET İZLERİ VAR

Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu öğrenildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Binnaz Eriş'in boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunduğu, olay yerinde kan izlerine rastlandığı belirtildi. İlk bulgular doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Binnaz Eriş'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
