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Tekirdağ'da Eş Zamanlı Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

4 Aralık 2023 13:43 Son Güncelleme: 13:44 Abone Ol

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, işlek noktalarda ve İsmetpaşa Mahallesi Sanayiciler İlkokulu yanında denetimler yaparak sürücülerin GBT sorgulamasını ve araç kontrolünü gerçekleştirdi. Denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği belirtildi.