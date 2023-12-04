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Tekirdağ'da Eş Zamanlı Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, işlek noktalarda ve İsmetpaşa Mahallesi Sanayiciler İlkokulu yanında denetimler yaparak sürücülerin GBT sorgulamasını ve araç kontrolünü gerçekleştirdi. Denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından işlek nokta olarak belirlenen yerlerde trafik denetimi gerçekleştirildi. Kapaklı'da ise İsmetpaşa Mahallesi Sanayiciler İlkokulu yanında denetim gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, sürücülerin GBT sorgulamasını yaparken aynı zamanda araç üzerinde kontrol sağladı.

Polis ekipleri il genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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