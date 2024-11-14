Tekirdağ'da Ekim Ayı Güvenlik Raporu: 234 Şahsa Koruma Kararı

Vali, 1 aylık verileri açıkladı: 234 şahsa koruma kararı çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ilin emniyet ve asayiş faaliyetlerinde elde edilen başarıları kamuoyuyla paylaştı.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde jandarma ve emniyete katkı sağlayan hayırseverlere 'Teşekkür Belgesi' takdim töreni düzenlendi.

Törende Vali Soytürk, emniyet ve jandarmanın yürüttüğü çalışmalara ilişkin önemli bilgiler verdi.

Hırsızlık olayları aydınlatıldı

Jandarma, emniyet ve sahil güvenliğin Ekim ayı verilerini açıklayan Vali Soytürk, güvenlik ve huzuru sağlama noktasında tüm birimlerin yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "153 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 94 kişi yakalandı. Ayrıca, hakkında kesinleşmiş suçtan aranması bulunan 288 kişi ile ifade için aranan 703 kişi olmak üzere toplam 991 kişi gözaltına alındı" dedi.

234 kişiye koruma kararı

Vali Soytürk, yağma ve gasp olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda da başarı sağlandığını ifade ederek, "Yağma ile ilgili 7 olayda 9 kişi yakalandı. Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda ise Ekim ayında 321 olay yaşandı. KADES uygulaması kapsamında 181 ihbar aldık, 234 kişiye koruma kararı çıkarıldı. Kadına karşı şiddetle mücadelede KADES uygulamasına önem veriyoruz ve tanıtımını artırıyoruz" dedi.

Terör ve uyuşturucu operasyonları

Terörle mücadelede de başarılı operasyonlara imza atıldığını aktaran Soytürk, il genelinde yapılan 20 operasyonun 14'ünün PKK, 1'inin DHKPC, 5'inin ise FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olduğunu belirterek, bu operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Kaçakçılıkla mücadelede 52 operasyonda 101 kişinin yakalandığını açıklayan Soytürk, "Narkotik operasyonlarında 436 işlem gerçekleştirildi ve 548 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda 6 bin 856 gram uyuşturucu madde ve 55 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.

156 göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak ise 34 operasyonda 9 organizatör ile çeşitli uyruklardan 156 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Vali Soytürk, il genelindeki güvenlik faaliyetlerinde katkı sunan hayırseverlere ve emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Bu başarıda emeği geçen başta Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız ve Sahil Güvenlik Komutanımız olmak üzere tüm güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bağışlarınızdan dolayı sizlere, hem şahsım hem kurumlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de katıldı.