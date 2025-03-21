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Tekirdağ'da Cuma Namazı Sırasında Kaza: Sürücü Gözleri Karardığı İçin Kontrolü Kaybetti

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Tekirdağ Çerkezköy'de bir sürücü, Cuma namazı esnasında park halindeki 3 araca çarparak kaza yaptı. Sürücü, gözlerinin karardığını ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gözleri kararan sürücü, park halindeki üç araca çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Cuma Namazı kılındığı esnada yol kenarında park halinde olan 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü, seyir halinde iken bir anda gözlerinin karardığını söyledi.

Kaza, Gaziosmanpaşa Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kavşaktan dönerek bulvara çıkmak isteyen O.K. yönetimindeki 59 AGG 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halinde olan 3 araca çarptı. Otomobil, diğer otomobilin üzerinde yan dönerken, çevredekiler sıkışan sürücünün yardımına koştu. Çevredekiler durumu 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtardı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa
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