Tekirdağ'da Asayiş Verileri Açıklandı: 2911 Şahıs Yakalandı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ocak ve Şubat aylarına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla paylaşarak, güvenlik güçlerinin suçla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, il genelinde son iki ayda yapılan asayiş verilerini açıkladı. Vali Soytürk'e, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG Yüzbaşı Can Çakıcı eşlik etti.

Vali Soytürk açıklamasında, "Güvenlik, bir toplumun huzur içinde yaşamasının en temel şartıdır. Devletimizin en önemli görevlerinden biri de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek ve huzur iklimini daim kılmaktır. Bu anlayışla, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaya devam etmektedir" dedi.

Son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri paylaşan Soytürk, "Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 775 şahıs ve adli para cezası ile ifade almaya yönelik aranan 2 bin 136 şahıs olmak üzere toplamda 2 bin 911 şahıs yakalanmıştır. 92 ruhsatsız tabanca, 72 ruhsatsız av tüfeği, 56 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 220 ateşli silah ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik bin 838 denetim yapıldığını belirten Vali Soytürk, "Bu denetimlerde 8 işletme geçici olarak faaliyetten men edildi. Çakarlı araçlarla ilgili olarak 12 adet cezai işlem uygulanmıştır" dedi.

Soytürk, hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin, "166 hırsızlık olayı aydınlatılmış, olaylara karışan 202 şahıs yakalanmış, 38 şahıs tutuklanmıştır. Meydana gelen 22 yağma olayında 37 şahıs tespit edilmiş, tespit edilen 14'ü tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu.

Terörle mücadeleye de değinen Vali Soytürk, "İlimiz genelinde Ocak ve Şubat ayında terörle mücadele kapsamında 29 olay gerçekleşmiş, 36 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ise 125 operasyon gerçekleştirilmiş, 196 şüpheli yakalanmıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 2 ayrı suç örgütüne yönelik yapılan 6 operasyonda, 36 şahıs yakalanmış, 9 şahıs tutuklanmıştır" dedi.

Kaçakçılıkla mücadelede ele geçirilen kaçak ürünlere ilişkin bilgi veren Soytürk, "8 bin 554 litre el yapımı alkollü içki, 17 adet tabanca, 533 kilogram açık tütün, 6 milyon 395 bin 400 adet dolu ve boş makaron ele geçirilmiş, 7 milyon 20 bin 725 TL vergi kaybı önlenmiştir" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede gerçekleştirilen operasyonlara değinen Soytürk, "Narkotik olayları kapsamında 769 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 973 şüpheli şahıs yakalanmış, 268 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 110'u tutuklanmıştır. 17 kilo 307 gram uyuşturucu madde ve 31 bin 523 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadelede yürütülen operasyonlara ilişkin de bilgi veren Vali Soytürk, "Ocak ve Şubat ayı içerisinde 38 operasyon gerçekleştirilmiş, 21 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 229 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 895 denetim faaliyeti icra edilmiş, önleyici kolluk görevleri kapsamında 3 bin 153 şahsın sorgulaması yapılmıştır" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlara da değinen Soytürk, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 28 bin 86 ihbar ilgili kurumlarca değerlendirilmiştir. İlimizde güvenliği ve huzuru sağlamak adına üstün gayret gösteren tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, devletimizin kararlılıkla adaleti ve asayişi tesis etmeye devam edeceğini vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ