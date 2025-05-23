Tekirdağ'da 19 Yaşındaki Ali Mardin'in Ölümünde 3 Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Tekirdağ'da 19 yaşındaki Ali Mardin'in ölümüyle ilgili 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 19 yaşındaki Ali Mardin'in tüfekle öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.

Çerkezköy Kocameşe Mesire Alanı Gölet mevkiinde geçen yıl yaşanan olayda 19 yaşındaki Ali Mardin, iddiaya göre Yiğit Saygın tarafından amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın'la birlikte tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan üç sanığın yargılandığı dava Çerkezköy Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Duruşma öncesi sanıklar geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirilirken, mahkeme heyeti karar duruşmasında ilk etapta müebbet hapis cezası öngörülen sanıklar hakkında, "olayın gelişimi ve darp unsurları" gerekçesiyle cezanın 15 yıla indirildiğini açıkladı.

Kararın ardından mahkeme salonunda aile üyeleri, sanıkların cezasının yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Ali Mardin'in amcası İbrahim Mardin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "19 yaşında bir canı katlettiler. Cinayet var ortada. Müebbet hapis bekliyorduk. Bu dava burada bitmeyecek, gerekli yerlere başvuracağız" dedi.