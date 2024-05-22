Tekirdağ'da 11 Kurbanlık Hayvan Çalındı, 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde 11 adet kurbanlık hayvan çalındı. Çalınan kurbanlıkları bulmak için çiftliğe düzenlenen operasyon drone kamerasına yansırken olayda 5 şüpheli yakalandı.

Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesinde çiftliği bulunan R.Ö. isimli şahıs çiftlik içerisinde hayvan sayımı yaptığı esnada 11 adet kurbanlık küçük baş hayvanın eksik olduğunu fark ederek jandarmaya ihbarda bulundu. Olay ile ilgili yapılan araştırma ve kamera incelemesi sonucu küçükbaş hayvanları O.K., İ.C.D, Y.K., İ.A. ile K.C.D. isimli şahısların çaldıkları ve Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek maksadıyla A.B. İsimli şahsa ait hayvan ağılına sakladıkları tespit edildi.

İfadeye çağırınca hayvanları sattılar

Jandarmanın kendilerinden şüphelenerek ifadeye çağırmaları üzerine, şüpheliler hayvanları sakladıkları yerden alarak hayvancılık yapan O.G. İsimli şahsa tanesi 5 bin TL karşılığında sattı.

Jandarma ekiplerince O.G.'nin çiftliğine drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyon anı anbean drone kamerasına da yansırken çiftlikte yapılan kontrolde çalınan 11 adet küçük baş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi. Olay ile ilgili olarak O.K., İ.C.D.,Y.K., İ.A. ile K.C.D. isimli şüpheli şahıslar göz altına alındı. O.G. isimli şahıs ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ