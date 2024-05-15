Tekirdağ Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünün Küme Evler mevkisinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli 2 film tablet uyuşturucuyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisine sabah operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında Küme Evler'deki çok sayıda adrese aynı anda baskın yapıldı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel'in de hazır bulunduğu baskında mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli zamanlarda yaptığı çalışmalarda yakalanan şahısların, uyuşturucu satın aldıklarını söyledikleri suçlulara yönelik yapılan operasyonda belirlenen 6 zanlı kıskıvrak yakalandı. 6 şüpheli ile birlikte 2 film tablet uyuşturucu hap da ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Operasyon anı ise dronla görüntülendi. - TEKİRDAĞ