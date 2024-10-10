Tekin Usta'nın yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş listesi her geçen gün kabarıyor. Lokantalardan market zincirlere kadar birçok firmanın yer edindiği listede vatandaş, "Ben neler yemişim?" demeden geçemiyor. Gündemden düşmeyen köfteci haberlerinden sonra yüzde 100 keçi sütlü dondurma diyerek satışta olan Tekin Usta Dondurma firmasının keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini yayınlamaya başladığından beri vatandaş şaşkınlığını gizleyemiyor. Gıda ürünlerinin içerik tespiti yapılarak liste halinde kamuoyuna duyurulduğu bugünlerde zincir markaların ismi peş peşe listeye girmeye devam ediyor. Keçi sütü ile dondurma yaptıklarını söyleyen Tekin Usta Dondurma firmasının aslında inek sütü ile dondurma yaptığı ortaya çıktı.

NİCE NİCE MARKALAR O LİSTEDE!

Köfteci Yusuf'un domuz eti ile köfte sattığı haberlerinin ortaya çıkması ile vatandaş şaşkınlığa uğramış ve, "Bize neler yedirmişler?" diyerek tepkisini göstermişti. Ünlü Sarıyer Börekçisi'nde ise tek tırnaklı hayvan etinin bulunması bir şok etkisi daha yaratmıştı. Dünya zinciri markaların da listeye dahil edilmesi hazır gıdaya olan güveni iyice zedelemişti. Arbys markasında kanatlı et, baharat firmalarında gıda boyasının bulunması vatandaşın temiz gıdaya nereden ulaşacağı sorusunu sordurmuştu.

ŞİMDİ DE TEKİN USTA DONDURMA

Gıdada yaşanan bu depremler sonrası Tekin Usta Dondurma adlı firmada listeye girdi. Birçok yerde şubesi olan firmanın sloganı "Yüzde 100 Keçi Dondurması" iken dondurmasında keçi sütü kullanmaması Tarım Bakanlığı'nın listesine eklendi.

Yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmasını inceleyen Bakanlık, inek sütü tespit ederken keçi sütü tespit edemediğini belgelere ekledi. Ayrıca, firmanın keçi sütlü dondurma diyerek vatandaşa topunu 75 liradan satması ise dikkatlerden kaçmadı.