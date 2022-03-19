Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek başına kaldığı 10 metrekarelik metruk bir dükkanda yaşama tutunmak için mücadele veren 61 yaşındaki Tahir Kif, sobadan çıkan gaz ve sonrasında çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek başına kaldığı 10 metrekarelik metruk bir dükkanda yaşama tutunmak için mücadele veren 61 yaşındaki Tahir Kif, sobadan çıkan gaz ve sonrasında çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Camiatik Mah. Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan hal binalarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında çıkan yangın söndürüldü. İçeride yanan erkek cesedi olduğunu belirtilmesi üzerine Malkara Cumhuriyet Savcılığı ve Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından erkek cesedinin 61 yaşındaki Tahir Kif'e ait olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title