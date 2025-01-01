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Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı

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Son dönemde girdikleri farklı mekanlarda tebliğde bulunan gruplar, yılbaşı gecesinde de Taksim Meydanı'nda üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildiriler dağıttı. Kalabalık arasında bir anda karşılarında tebliğcileri görenler, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Taksim Meydanı'nda, 'Tebliğciler' olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı. Yılbaşı gecesinde yoğun kalabalığın arasında tebliğcilerle karşılaşanlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı

"KESİNLİKLE UYMAYALIM"

Bildiri dağıtan Bilal Demir, "Müslümanlar olarak ölebilmemiz için Müslümanca yaşamamız lazım. Müslümanca yaşayalım, Müslüman gibi ölelim. Müslüman olarak ölmek için de Müslümanca yaşamaya gayret gösterelim. Bizim diyeceğimiz bu kadar. İnşallah bu gece, iğne tepesi kadar bir değişiklik yapmayalım. Bu gece ve gününde bir kimse bir yumurta hediye etse, bugüne hürmeten, yılbaşına hürmeten Allah muhafaza küfre düşmesinden, yani kafir olmasından korkulur. Dolayısıyla kardeşlerim bunlar kafir adetleridir. Kesinlikle uymayalım" dedi.

Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı

TEBLİĞCİLER PAVYONDA DA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da da bir pavyona giden tebliğci, eğlenmeye gelenlere nasihat vererek, "Düşünsenize masada hesap geliyor 100-200 bin lira. Ödemesi ne kadar zor değil mi? 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur?" demişti.

Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

1500 yıldır bu ülkenin durumu bu sakallılar yüzünden

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Haber YorumlarıAli Teke:

Yalan mı hayır Pamuk tıkayınca aklınız başınıza gelir

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin kim dost edinirse kafirlerin ta kendileri diyor ayet-i kerimede onların adetlerini de edinmek onlara benzemek demektir

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Haber YorumlarıT.C. GÖKBÖRÜ:

Allah razı olsun hepsinden

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Haber YorumlarıZAZA Burak:

Birgünde halk için zamlar için hak hukuk için bildiri dağitin yaptığıniz şey doğru ama bu dediğim şeyleri yapmayınca kimse sizi samimi görmüyor Müslüman kardeşlerim.

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Haber YorumlarıMGk:

Sultan Mehmet bu şehri bize neden hediye etti onu anlatmaya çalışmışlar.. Bedenen İslam yurdu olan şehir manen Bizans kalamaz

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Allah sizden razı olsun, böyle bir ülkede melek gibi sizleri görmek çok farklı bir duygu

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Murit bulmanın yeni yolu.. Sinsice ama güzel :DDDDDD

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Vicdansızlar, Gazze o haldeyken neyin kutlaması bu, Müslümanın yılbaşı olmadığından bahsetmiyorum bile

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Bu ülkeyi helak temizler, baştan sona dinsiz bir düzen kurulmuş durumda

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