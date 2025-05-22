TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı

TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde kısa süreli panik yaşandı. Bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, Meclis binasına girmesine izin verilmeyince havaya 3 el ateş açtı. Daha sonra kaçmaya çalışan saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi.

TBMM Önünde Silahlı Olay: Havaya Ateş Açtı

MECLİS'E ALINMAYINCA ATEŞ AÇTI

Meclis'e alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı'na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti.

TBMM Önünde Silahlı Olay: Havaya Ateş Açtı

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı.

TBMM Önünde Silahlı Olay: Havaya Ateş Açtı

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TBMM Önünde Silahlı Olay: Havaya Ateş Açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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