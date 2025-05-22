TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde kısa süreli panik yaşandı. Bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, Meclis binasına girmesine izin verilmeyince havaya 3 el ateş açtı. Daha sonra kaçmaya çalışan saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Başkent Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi.
MECLİS'E ALINMAYINCA ATEŞ AÇTI
Meclis'e alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı'na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti.
POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa