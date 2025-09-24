Tayvan'da Ragasa Tayfunu Felaketi: 17 Ölü, 100 Kayıp

Tayvan'da etkili olan Ragasa Tayfunu'nun getirdiği şiddetli yağışların ardından Matai'an baraj gölünün taşması sonucu sular altında kalan Guangfu ilçesinde 17 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi ise kayıp olarak bildirildi.

Tayvan'da etkili olan Ragasa Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar, Hualian şehrine bağlı Guangfu ilçesinde bulunan Matai'an baraj gölünün taşmasına neden oldu. Sular altında kalan ilçede 17 kişi hayatını kaybederken, 35 kişinin yaralandığı, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu öğrenildi.

Sel sularının etkisiyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerince kurtarılarak güvenli alanlara götürüldü. Kayıp olan kişilerin ise arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

"Su taşkını, tsunami etkisi yaparak bir anda Guangfu ilçesine doğru hareket etmiştir"

Tayvan İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Doğal yollarla oluşan baraj gölünün aşırı yağışların ardından dolması ile meydana gelen su taşkını, gölün duvarlarını yıkarak tsunami etkisi yaparak bir anda Guangfu ilçesine doğru hareket etmiştir. Bunun sonucunda çok kısa süre içinde tüm ilçe sular altında kalarak büyük bir felaket yaşanmıştır. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişeliyiz" denildi.

Tayvan'ın diğer şehirlerinden bölgeye ek kurtarma ekipleri sevk edildi ve acil durum ilanı verildi. - TAİPEİ