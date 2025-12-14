Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmalarda can kaybı 31'e yükseldi

Kamboçya ve Tayland arasında devam eden çatışmalarda can kaybı 20'si Tayland, 11'i Kamboçya'dan olmak üzere 31'e yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ile Kamboçya arasında yaklaşık bir haftadır devam eden sınır çatışmalarında can kaybı en az 31'e yükseldi. Tayland tarafından açıklanan son resmi verilere göre 8 Aralık Pazartesi günü patlak veren çatışmalarda en az 16 Tayland askeri ile 4 sivil hayatını kaybederken, 327 asker de yaralandı. Kamboçya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise 11 sivilin hayatını kaybettiği, 76 sivilin yaralandığı belirtildi. Kamboçya yönetimi, çatışmalarda ölen ya da yaralanan asker sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı. 8 Aralık'tan bu yana iki ülkenin sınır eyaletlerinde yaşayan 700 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği düşünülüyor. Sınır hattından gelen görüntülerde ise çatışmaların ilçe ve köylere yayıldığı görüldü.

İki ülke de geri adım atmıyor

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı görüşmelerin taraflar arasında ateşkes sağlandığı yönünde yorumlanmasına değinerek, söz konusu iddiaları reddetti. Başbakan Anutin, Tayland hükümeti ile Kamboçya arasında ateşkese yönelik herhangi bir plan ya da anlaşma bulunmadığını belirterek, "Tayland, toprak bütünlüğünü ve halkını koruma konusundaki kararlılığını her ne pahasına olursa olsun sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise bugün yaptığı açıklamada, ordu ve vatandaşlara destek mesajı verdi. Manet, Kamboçya'nın komşu ülkeden gelen saldırılar nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, hükümetin, halkın ve ordu güçlerinin ulusal birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Tayland ile tüm sınır geçişlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmalar

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında yaşanan egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında sınır hattındaki bazı bölgelerin kontrolünden dolayı devam eden gerilim, 28 Mayıs 2025'te Kamboçya'nın sınır hattındaki askeri devriye sırasında yaşanan bir olayla tırmanmıştı. Tartışmalı Chong Bok bölgesinde Kamboçya askerleri devriye görevi yaparken Tayland tarafıyla yakın temasa geçmiş ve taraflar arasında kısa bir çatışma çıkmıştı. Bu çatışmada 1 Kamboçyalı asker hayatını kaybetmiş, taraflar olayın nasıl başladığı konusunda farklı açıklamalar yapmıştı. Temmuz ayında beş gün süren yoğun çatışmalarda ise hem askerler hem siviller yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmış ve sınırın her iki tarafında yüz binlerce sivil evlerinden edilmişti. Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı bir zirveyle resmi olarak ateşkes için anlaşma sağlanmıştı. Kasım ayında ise Tayland hükümeti, sınır hattında yaşanan bir mayın patlaması sonucu devriye gezen askerlerin yaralanması nedeniyle ateşkes anlaşmasını askıya aldıklarını duyurmuştu. Son olarak 8 Aralık'ta Tayland ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Kamboçyalı birliklerin Tayland mevzilerine rastgele ateş açtığı, saldırılarda 1 Tayland askerinin hayatını kaybettiği, 8 askerin ise yaralandığı bildirilmişti. Açıklamada, sınır hattındaki sivillerin tahliyesi için çalışma başlatıldığı ve Tayland hava birliklerinin F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya'ya ait askeri hedeflere karşı operasyon düzenlediği aktarılmıştı. - BANGKOK