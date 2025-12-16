Haberler

Tayland-Kamboçya çatışmasında can kaybı 45'e yükseldi

Tayland-Kamboçya çatışmasında can kaybı 45'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland ve Kamboçya arasında 7 Aralık'ta başlayan çatışmalarda can kaybı 45'e çıkarak 700 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Tayland Başbakanı, ABD'nin ateşkes çağrısına cevap verdi ve Kamboçya'yı ateşkes için önce saldırmayı bırakmaya çağırdı.

Tayland ile Kamboçya arasında 7 Aralık'tan bu yana devam eden sınır çatışmalarında toplam can kaybı 45'e yükselirken, 700 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Tayland ile Kamboçya arasında 7 Aralık'ta başlayan sınır çatışmalarında 9'uncu güne girildi. Çatımalar sonucunda askeri kayıpların yanı sıra sivil kayıplar da yaşanıyor. Tarafların açıkladığı son resmi verilere göre, toplam can kaybı en az 45'e yükselirken, 700 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Kamboçya, ölen asker sayısını paylaşmadı

Taylandlı yetkililer, 17 asker ve 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin yaralandığını açıkladı. Sınır hattındaki riskli bölgelerden tahliye edilen 261 binden fazla kişinin geçici sığınaklara yerleştirildiği belirtildi.

Kamboçyalı yetkililer ise 13 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 sivilin de yaralandığını bildirdi. Kamboçya tarafı, çatışmalarda hayatını kaybeden ya da yaralanan askeri personel sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Kamboçya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır eyaletlerinde yaşayan 421 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

"Trump ateşkes istiyorsa, önce Kamboçya ateş etmeyi bırakmalı"

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul bugün yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamalara değindi. ABD Başkanı Trump'ın "Tayland ve Kamboçya'nın ateşkes sağlamasına yardımcı oldum ve bu çatışma göreve geldiğimden bu yana çözdüğüm sekizinci savaş" ifadelerine cevap veren Charnvirakul, "ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes istiyorsa, önce Kamboçya'dan ateş etmeyi bırakmasını istemeli" ifadelerini kullandı.

Charnvirakul, Tayland'ın Kamboçya'dan gelen tehditleri etkisiz hale getirilene kadar savunma operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı. Açıklamasında Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen çağrılar da dahil olmak üzere uluslararası baskıya değinen Anutin, Tayland'ın saldırı altındayken askeri operasyonlarını tek taraflı olarak durdurmayacağını belirtti.

ASEAN Dışişleri Bakanları Özel Toplantısı ertelendi

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattında artan çatışmalar nedeniyle, bugün Malezya'da düzenlenmesi planlanan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Özel Toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. ASEAN Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimindeki son gelişmeleri ele almak üzere yapılması planlanan toplantının 21 Aralık tarihine ertelendiğini açıkladı. İbrahim açıklamasında, "Her iki tarafa da çatışmaların durdurulması çağrısını sürdürüyoruz. Taraflarla her gün sanal ortamda temas halindeyim. Her şeyin uygun şekilde hazır olmasını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'den iki ülkeye ateşkes çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun yaptığı açıklamada, Çin'in Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmaların başladığı günden bu yana her iki tarafla farklı düzeylerde ve çeşitli kanallardan yakın temas halinde olduğunu belirtti. Guo, iki ülkenin daimi komşular olduğunu vurgulayarak, taraflara ateşkesi sağlama ve çatışmaları sona erdirme çağrısı yaptı. Guo, açıklamasında, "Çin, Kamboçya ve Tayland'ın çatışmaların durdurulmasına katkı sağlayacak tüm önlemleri almasını ve gerilimi en kısa sürede azaltmasını umuyor. Çin, Tayland ile Kamboçya arasında ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi için yapıcı rol oynamaya devam edecektir" dedi.

Tayland, sınırından geçen yakıt sevkiyatını durdurdu

Tayland ordusu, sınır hattında devam eden çatışmalar kapsamında, Laos üzerinden Kamboçya'ya ulaştırıldığı şüphesi bulunan yakıt tankerlerinin geçişini durdurdu. Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri yaptığı açıklamada, Laos-Tayland sınırından geçen bazı yakıt tankerlerinin Kamboçya askeri birliklerine sevk edildiği şüphesiyle sevkiyatın geçici olarak askıya alındığını belirtti. Kongsiri, alınan kararın Laos hükümetini veya halkını hedef almadığını, yalnızca çatışmaların seyrine ilişkin güvenlik tedbiri kapsamında uygulandığını vurguladı.

Kararın ardından, Laos ile Tayland arasındaki Chong Mek sınır kapısında çok sayıda akaryakıt tankerinin beklemeye alındığı görüldü. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için pes dedirten karar
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Fenomen diziye damga vuran ateşli duş sahnesi
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için pes dedirten karar
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü'nün mezarında dikkat çeken hareketlilik
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Efsaneye imza attırdılar! İşte Volkan'ın koltuğuna oturan isim
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Mahalle kavgası değil! Bu görüntüler Meclis'te kaydedildi
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
title