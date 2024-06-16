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Tayland'da roket festivalinde facia: En az 15 kişi yaralandı

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Tayland'da düzenlenen yerel bir roket festivalinde ev yapımı bir roketin seyircilerin bulunduğu alana düşmesi sonucu en az 15 kişi yaralandı. Olay anı kaydedilen görüntülerde roketin kalabalığa doğru yönelerek paniğe yol açtığı görüldü.

Tayland'da düzenlenen yerel bir roket festivalinde ev yapımı roketlerden biri seyircilerin bulunduğu bölgeye düştü. Olayda en az 15 kişi yaralandı.

Tayland'da roket festivalinde facia: En az 15 kişi yaralandı

ROKET SEYİRCİLERİN OLDUĞU ALANA DÜŞTÜ

Tayland'ın Roi Et eyaletinde yerel halk tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen roket festivalinde facia yaşandı. Yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen olayda, fırlatma esnasında yaşanan teknik arıza sonucu 2 metrelik roket kontrolden çıkarak gösteriyi izleyen seyircilerin bulunduğu alana düştü. Kazada 4'ü ağır olmak üzere en az 15 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Tayland'da roket festivalinde facia: En az 15 kişi yaralandı

OLAY ANI KAMERADA

Olay anları gösteriyi izleyen bazı katılımcılar tarafından kayda alınırken, görüntülerde fırlatma rampasında tutukluk yapan roketin daha sonra kalabalığa doğru yönelerek paniğe yol açtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland'da roket festivalinde facia: En az 15 kişi yaralandı

Tayland'da roket festivalinde facia: En az 15 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tayland 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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