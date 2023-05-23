Tayland'da okul bahçesinin çatısı çöktü: 7 ölü

Tayland'ın Phichit eyaletinde dün şiddetli yağış nedeniyle okul bahçesinin çatısının çökmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Tayland'ın Phichit eyaletinde Wat Nern Por isimli bir ilkokulun bahçesindeki metal çatı yağmurdan korunan öğrenci ve velilerin üzerine düştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şiddetli yağmur ve fırtına bahçede bulunan çatının çökmesine neden oldu. Öğrencilerin çıkış saati olması sebebiyle okulun bahçesinde birçok velinin de bulunduğu bildirildi. Phichit Eyalet Valiliği adına açıklama yapan Patcharin Siri, yaşanan trajik kaza sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Patcharin ayrıca kazadan yaralı olarak ayrılan 18 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı, olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı açıklandı.

Yaşanan trajik kaza sonucu Tayland Meteoroloji Departmanı Kuzey Tayland bölgelerinde bu hafta için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısında bulundu. - BANGKOK