Tayland'da korkunç cinayet: Kıskanç koca, karısını ağzında bomba patlatarak öldürdü

Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde korkunç bir cinayet işlendi. 54 yaşındaki Yon adlı bir adam, kıskançlık krizi sırasında eşini vahşice öldürdü.

Sarhoş olan Yon, eşi 53 yaşındaki Luen'in boğazına bir bomba yerleştirdi ve patlamayı izledi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Luen'in kafası parçalanmış cansız bedenini buldu.

Yon, cinayet suçlamalarını reddetti. Uyandığında eşinin ölü olduğunu gördüğünü iddia etti ve bir davetsiz misafirin karısını öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Ancak bölge sakinleri, Yon'un sarhoşken eşiyle sık sık tartıştığını ve aşırı kıskanç olduğunu belirtti.

Polis, ölüm nedenini kesinleştirmek için Luen'in cesedini otopsi için hastaneye kaldırdı. Yetkililer, Yon'u daha detaylı sorgulamayı ve olay yerinde ek kanıtlar aramayı sürdürecek.

Bu trajik olay, aile içi şiddetin ve alkol bağımlılığının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.