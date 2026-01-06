Haberler

Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu

Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuklarına yem vermek için bahçesine giden 65 yaşındaki Nurseven Memiş, ölü bulundu. Olay sonrası kadının oğlu annesinin başında çaresizce bekledi.

Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Morlale Sokak bitiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Nurseven Memiş, tavuklarına yem vermek için evine yaklaşık 200 metre konumda bulunan bahçesine gitti. Bir süre sonra yerde yatan kadını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Annesinin öldüğü haberini alan Memiş'in oğlu, olay yerine gelince annesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Memiş'in oğlu, annesinin başında çaresizce beklediği anlar kameraya yansıdı.

Körfez Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla alınan Nurseven Memiş'in naaşı, İlimtepe Körfez Mezarlıklar Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
