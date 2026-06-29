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Husumetlisini tüfekle vurup kaçtı

Husumetlisini tüfekle vurup kaçtı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan tartışma sonrasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurulurken, şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saat 00.10 sıralarında Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, 22 yaşındaki E. İ.'nin pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması üzerine E.İ., Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için derinlemesine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin F. K. (32) olduğu belirlendi.

Polisin yaptığı geçmişe dönük kayıtlarda, yaralı E.İ.'nin 2022 yılında şüpheli F. K.'yi kesici aletle yaraladığı, bu nedenle taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi. Ayrıca kaçan şüpheli F.K.'nin daha önceden de 'Kasten Adam Öldürme' suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli tahkikat başlatırken, kaçan silahlı saldırgan F. K.'nin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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