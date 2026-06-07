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Kütahya'da ambulans hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı

Kütahya'da ambulans hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel ambulans ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel firmaya ait bir ambulans ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Balıkesir Çevre Yolu üzerindeki Balıkesir Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı yönünden Balıkesir istikametine seyreden M.K. (42) yönetimindeki 43 AAD 858 plakalı hafif ticari araç, Tunçbilek beldesi yönünden gelen S.T. (21) idaresindeki 06 FS 0978 plakalı özel ambulansla çarpıştı. Kazada özel ambulansın sürücüsü S.T. ve ambulansta görevli sağlık çalışanları H.A. (30), E.K. (27), R.D. (36) ile hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ve araçta bulunan M.K. (39), M.K. (9) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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