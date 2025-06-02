Tatvan'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Ölü, 2 Yaralı

Tatvan'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. İki kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tatvan'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van yolu üzerinde bulunan Dibekli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 20 EC 294 plakalı otomobil ile 65 ABM 469 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şirin Kaplan ve Nurullah Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan K.Ö. ve R.T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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