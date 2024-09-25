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Tatvan'da Deprem Sonrası Okullar Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı okullar tedbir amaçlı boşaltılarak derslere ara verildi. Deprem paniği sırasında öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Tatvan'da deprem sonrası okullar tedbir amaçlı boşaltıldı

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden sonra bazı okullar tedbir amaçlı boşaltılarak derslere bugün için ara verildi.

Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı deprem sonrası AFAD ekipleri hemen Yumrukaya köyüne sevk edildi. İlçe merkezinde de şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası bazı okullar tedbir amaçlı boşaltılarak derslere bugün için ara verildi. Deprem nedeniyle öğrencilerin yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansırken öğrenciler öğretmenleri tarafından güvenli bir şekilde okul binalarından tahliye edildi.

Öte yandan, deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Tatvan'da Deprem Sonrası Okullar Tedbir Amaçlı Boşaltıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Bitlis Deprem Tatvan Yaşam

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