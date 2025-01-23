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Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

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Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı'nın oteldeki son görüntüsü ortaya çıktı. İhmaller zinciri sonucunda kurtarılamayarak yaşamını yitiren Özüm'ün oteldeki keyifli halleri ve kahkahaları yürekleri sızlattı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 cana mal olan yangın faciasında hayatını kaybedenlerden biri de 17 yaşındaki Özüm'dü... Faciaya uykularında yakalanan Karataşlı ailesi panik halinde oteli terk ederken hayatının baharındaki kızları Özüm, başka yöne kaçınca kurtarılamamıştı.

Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

OTELDEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde sömestr tatili için otele giden ve keyifli olduğu görülen Özüm'ün attığı kahkahalar yürek sızlattı.

Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

ACILI ANNESİ: YAVRUMUN ÖLÜSÜNÜ TEŞHİS ETTİRDİLER

Yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı için düzenlenen cenaze töreninde acılı anne Nilgün Karataşlı, "Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler, bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Baba Macit Karataşlı ise, "Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim. Hiçbir önlem yoktu. Yangın merdiveni yok, ne alarm ne dedektör var. Biz çarşafı aşağıya sarkıttık. Özüm ablaları ile kalıyordu, biz eşimle kalıyorduk. O uyandı, bizi uyandırdı. Tesadüf odasının karşısında asansör var. 'Hadi gidiyoruz çabuk' deyince oda panikle koşmuş binmiş asansöre, orda hepsi birden vefat etti. Kime ne diyeyim? Bu memlekette ucuz insan hayatı. O suçu ötekine atıyor o da ötekine atıyor. Kim suçlu burada biz suçluyuz" dedi. Özüm Karataşlı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Videonun ortasına resim eklenmesini sebebi... 17 yaşında ölmüş birisinin önünde yeşil İÇKİ ŞİŞSESİNİN olması... Acaba bu çocuklara ailesi ALLAHı KURANı İSLAMı anlattı mı... Çünkü şu saatten sonra ona başka Hiç Bir şeyin faydası yok...

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Olayı en güzel babası özetlemiş; “o suçu ötekine atıyor, öteki de diğerine atıyor. Burada kim suçlu biz mi suçluyuz?”

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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