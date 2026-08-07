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Kuşadası'nda seri hırsız suçüstü yakalandı

Kuşadası'nda seri hırsız suçüstü yakalandı
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Kuşadası'nda tatilcilerin çantalarını çalan şüpheli T.O., jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Üzerinde ve aracında 3 milyon 850 bin lira değerinde çalıntı malzeme, sahte kimlik ve silah ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir haftadır tatilcilerin çantalarını çalarak büyük mağduriyet yaşatan şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde art arda yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, sahil hattında farklı zamanlarda seri hırsızlık yaptığı belirlenen T.O. (47) isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde, çalıntı eşyaların saklandığı bölgede ve kullandığı araçta yapılan aramalarda; 6 adet son model iPhone marka cep telefonu, yaklaşık 700 bin lira değerinde elektronik eşya, 900 bin lira değerinde altın ziynet eşyası, 1 milyon 750 bin lira değerinde döviz ile toplam değeri 3 milyon 850 bin lirayı bulan çalıntı malzeme ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca sahte askeri kimlik kartı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen bir av tüfeği, kılıç ve çeşitli bıçaklar da bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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