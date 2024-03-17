Tartıştığı husumetlisini 12 kurşunla öldürdü

Cenaze gözyaşları arasında teslim alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı husumetlisi 4 çocuk babası adamı 12 kurşunla öldürerek kayıplara karıştı.

Şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi. Cenaze yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere teslim alındı.

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aynı apartmanda oturan kiracı Necmettin B. ve Ayhan Haydar Fidanboy arasında Necmettin B.'nin daireyi boşaltarak ayrılması sırasında tartışma yaşandı. Olayın ardından dün adrese tekrar gelen Necmettin B. yanında bulunan tabanca ile Ayhan Haydar Fidanboy'a aracından indiği sırada ateş etti. 12 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanan Fidanboy için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan adam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Necmettin B.'nin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze ise Hatay Antakya'da toprağa verilmek üzere yakınlarının gözyaşları arasında teslim alındı.