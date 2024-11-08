Tesadüfen mezarlıkta hazine buldular

Mersin'in Tarsus ilçesinde mezarlıkta cenaze defni için toprağa kazma vuran vatandaşlar kırık bir seramik küp ve çok sayıda gümüş sikke ile karşılaştı.

Dün ilçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana gelen olayda, trafik kazası sebebiyle yaşamını yitiren Nuri Kavas'ın defni için mahalle mezarlığında toprak kazılırken kırık bir seramik küp ve çok sayıda sikke bulundu.

BİN 100 ADET GÜMÜŞ SİKKE BULUNDU

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri çevreyi güvenlik çemberine alarak, durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi. Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde bin 100 adet gümüş sikke tespit edildi. Sikkeler Müze Müdürlüğüne götürülürken, daha sonra Kavas'ın defin işlemi gerçekleştirildi.

"HEPSİNİ ALIP GÖTÜRDÜLER"

Yunusoğlu Mahallesi Muhtarı İzzet Gökler, "Sikke denilen bir tarihi eser çıktı. Biz de güvenlik güçlerimize haber verdik. Güvenlik güçleri ve müze yetkilileri toprağı eleyerek hepsini çıkardı. Hepsini alıp götürdüler. Bin 100 adet sikke bulundu" dedi.