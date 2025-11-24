Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü, tuzlanıp halıya sarılarak çekyatla moloz alanına atıldığı ortaya çıktı. Cesedin 35 yaşındaki engelli bir şahsa ait olduğu ve sağ kolunun geçmişten itibaren dirsekten itibaren olmadığı kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
- Mersin'in Tarsus ilçesinde 35 yaşlarında bir şahıs bıçaklanarak öldürüldü.
- Ceset tuzlanıp halıya sarılıp iple bağlandıktan sonra bir çekyat içinde moloz alanına atıldı.
- Öldürülen şahsın engelli olduğu ve sağ kolunun dirsekten itibaren olmadığı belirlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 35 yaşlarında bir şahsın bıçaklanıp öldürüldükten sonra, tuzlanıp halıya sarılıp konulduğu çekyatla moloz alanına atıldığı ortaya çıktı.
Olay, bugün ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, molozların döküldüğü alanda bugün bırakıldığı değerlendirilen çekyatı fark eden bir kişi, almak için kontrol etti.
CESETLE KARŞILAŞINCA POLİSE BİLDİRDİ
Altındaki halıyı görüp açan şahıs cesetle karşılanınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirledi. Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.
ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN ENGELLİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Öte yandan cesedi bulunan şahsın engelli olduğu, sağ kolunun geçmişten itibaren dirsekten itibaren olmadığı kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.