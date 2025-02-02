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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19...

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19...
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası otomobil ve tır yanarak kül oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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