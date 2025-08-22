Tarihi Eser Dolandırıcılığı Operasyonu: İki Tutuklama

Tarihi eser bulduklarını söyleyerek müştekiyi 50 bin dolar dolandıran şüphelilere yönelik Antalya merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; N.A.Ö. isimli müştekinin, tarihi eser bulduklarını ve yaklaşık değerinin 50 milyon dolar olduğunu iddia eden şüpheli şahıslara, yine kendilerinin ortak çalıştıklarını iddia ettiği kamu görevlilerine ön ödeme adı altında 50 bin dolar vererek dolandırıldığı olay ile ilgili, Antalya merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 adet heykel, 108 adet sikke ile şüphelilere ait cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında, şüpheli S.Y.'ye ait 2 milyon 500 bin lira değerindeki araca el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan incelemelerde, 7 sikkenin tarihi eser niteliğinde olduğu, diğer malzemelerin ise imitasyon olduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. - ANTALYA