Üye Girişi
Haberler

"Tamirciyim" dedi, 6 dakikada 5 bin liralık hırsızlık yaptı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Tamirciyim" dedi, 6 dakikada 5 bin liralık hırsızlık yaptı- "Tamir" yalanıyla sadaka kutusunu soydu Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs, girdiği camide tornavidayla sadaka kutusunu açarak içerisindeki 5 bin lirayı 6 dakikada çaldı.

"Tamirciyim" dedi, 6 dakikada 5 bin liralık hırsızlık yaptı- "Tamir" yalanıyla sadaka kutusunu soydu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs, girdiği camide tornavidayla sadaka kutusunu açarak içerisindeki 5 bin lirayı 6 dakikada çaldı. Hırsız kendisini fark eden kişiyi ise "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek kandırdı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos'ta Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşından küçük olduğu düşünülen M.Y., elinde tornavidayla camiye gelerek sadaka kutusunun vidalarını söküp açtı. İçindeki paraları aldıktan sonra vidaları tekrar yerine takmaya çalışırken cemaatten biri tarafından fark edildi. O an panikleyen genç, "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek hızla camiden uzaklaştı. Hırsız, tüm bu işlemi sadece 6 dakika içinde tamamladı ve saat 16.48'de camiden çıktı.

"Bu olay ilk kez yaşanmıyor"

Cami müezzini Fahri Aymaz, bu tür hırsızlık olaylarının daha önce de yaşandığını belirterek, "Yaşanan hırsızlıklar nedeniyle namaz vakitlerinden önce cami kapısını kapatıyor, namazdan 10 dakika önce açıyoruz" dedi.

13 yıldır camide imamlık yapan Alaattin Akpınar ise "Bu olay camide ilk kez yaşanmıyor. Yaklaşık 2 yıl önce de sadaka kutusu soyulmuştu ancak o zaman sandığı gören bir kamera olmadığı için ispatlayamamıştık. Sandığı herhangi bir kamera görmüyordu. Bu yüzden dışarıdaki kameralardan birini içeriye sandığı görecek şekilde yerleşirdik. İlk olaydan sonra birkaç teşebbüs oldu, şüphelendiğimiz insanları kameradan izledik fakat bazı arkadaşlar kamerayı görünce vazgeçtiler" diye konuştu.

"Elinde tornavidayla camiye girdi"

Şahsın güvenlik kamerasını dikkate almadığını ifade eden Akpınar, "Arkadaş belli ki önceden tespitini yapmış çünkü elinde tornavidayla camiye girdi. Sandık vidalıydı. Kameralara hiç aldırış etmeden sandığı açtı, tornavidayla vidaları gevşeterek içindeki yaklaşık 5 bin lirayı aldı. Olay fark edilmesin diye sandığı tekrar eski haline getirmeye çalışırken o an cemaatten biri şüphelenip gencin yanına gelmiş. O da durumun soygun olduğunu yaşından dolayı fark edememiş. Olay sonrası çocuk hiçbir şey olmamış gibi geldiği yoldan hızlı adımlarla gidiyor. Cemaat, kasanın soyulduğunu ondan sonra fark ediyor. 'Ne oldu?' diye sorduğumda, 'Hocam galiba ben bir olaya şahit oldum. Kasa soyuldu' dedi. Ondan sonra anladık kasanın soyulduğunu. Emniyeti çağırdık. Camiye emniyet ekipleri geldi ve incelemelerde bulundular" şeklinde konuştu.

"Bu arkadaşın ilk suçu bu değilmiş"

Alaattin Akpınar, gencin daha önce de hırsızlık suçundan sabıkalı olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, "Daha önce de hırsızlıktan hapis yatmış, sonra salınmış. Bizim amacımız bize emanet edilen parayı koruyabilmek, hem de suçluların çevrede elini kolunu sallayarak rahat gezmemesini, toplumdan tepki alarak yaptıkları suçlardan vazgeçmesini sağlamak. Şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Derince Kocaeli 3-sayfa Cami Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu mu? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı katılım endeksine uygun mu? AHES Gayrimenkul kaç lot veriyor?
title