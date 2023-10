Taksim'de Turistlere Yardım Bahanesiyle ATM Dolandırıcılığı

Taksim'de Atm'den para çekmek isteyen turistlere yardım bahanesiyle yaklaşıp kartlarının şifrelerini öğrenen ve kartlarını çaldıkları tespit edilen şüphelilerden biri, güven timleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ile turistler arasında yaşanan o anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre, Taksim Meydanı'nda bulunan Atm'lerden para çekmek isteyen turistlerin yanına yardım bahanesiyle bir kişi yaklaştı. Şüpheli, turistlere kartlarının ATM tarafından yutulduğunu söylemesinin ardından kartın bloke olduğunu bahane ederek şifre girmelerini istedi. Ardından turistlerin kartını, meydanda bulunan başka bir arkadaşına verdi ve diğer şüpheli kayıplara karıştı. Kayıplara karışan şüphelinin ise Taksim Metrosu'nda turistlerin kartından 850 dolar para çektiği öğrenildi.

Şikayetler üzerine Taksim Güven Timleri harekete geçti. Şüphelilerden biri meydanda durdurulup bir süre polis tarafından sorgulandı. Sorgulanan şüpheli daha sonra gözaltına alınarak Güven Timleri Şube Müdürlüğü Amirliğine götürüldü. Diğer şüpheliyi yakalamak için ekiplerin çalışması sürerken, Hindistan vatandaşı olduğu öğrenilen turistlerin ATM dolandırıcılarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüpheliler ile turistler arasında yaşanan o anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına an be an yansıdı. - İSTANBUL