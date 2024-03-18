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Sevgilisini, aldatırken yakalayan genç kadın ortalığı birbirine kattı

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İstanbul'da bir kadın, sevgilisini başka bir kadının yanında görünce sinir krizi geçirerek saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirilirken Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hareketli dakikaların yaşandığı adres İstanbul Beyoğlu oldu. Genç bir kadın, sevgilisini başka bir kadının yanında yakalayınca ortalık bir anda karıştı. Öfkeli kadın ve beraberindeki 3 kişi, sevgilisiyle yakaladığı kişiye saldırmaya başladı. Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları çevreden geçenler güçlükle ayırarak yatıştırdı.

Sevgilisini, aldatırken yakalayan genç kadın ortalığı birbirine kattı

SEVGİLİSİNİ BAŞKA KADINLA GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Taksim'in Şehit Muhtar Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Genç bir kadın, yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte erkek arkadaşını başka bir kadınla sokak ortasında gördü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren kadın, bir anda sevgilisinin yanındaki kadına, "Gel buraya gel. Beni bırakır mısınız?" diyerek tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Sevgilisini, aldatırken yakalayan genç kadın ortalığı birbirine kattı

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kavganın büyüdüğünü fark eden çevredeki erkekler, hem kavga eden kadınlara hem de kadının arkadaşlarına müdahale etmeye çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya karışan 4 kadın güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Taksim Kavga 3.Sayfa Haberler

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