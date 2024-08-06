Taksici cinayetinin altından baldızla yasak aşk çıktı! Ses kayıtları var, bir de çocuk yapmışlar

Diyarbakır'da evli, 7 çocuk babası, 60 yaşındaki ticari taksici Şemsettin A., uyuşturucu ticaretinden 5 yıl cezaevinde tutuklu kalıp tahliye olduktan sonra kızının cep telefonunu kullanmaya başladı. Ancak kızının telefona indirdiği uygulamayla telefonla yapılan tüm görüşmelerin ses kaydı alındı.

KIZI SES KAYITLARINI DİNLEDİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; bu durumdan haberi olmayan Şemsettin, evli baldızıyla konuşmalarını sürdürünce korkunç gerçek açığa çıktı. Babasına ait telefondaki ses kayıtlarını dinleyen kızı, teyzesi Emzade Ç. ile aralarında uzun zamandan beri devam eden bir yasak ilişki olduğunu, ses kayıtlarında Emzade Ç.'nin 23 yaşındaki kızı E.Ç'nin de Şemsettin'den olduğunu duyunca durumu annesi ve diğer kardeşlerine anlattı.

ÖNCE İNKAR ETTİ, SONRA AF DİLEDİ

Aile toplanıp durumu Emzade ve Şemsettin'e sorunca ikisi de ilişkiyi önce inkar etti. Ses kayıtları dinletilince itiraf ederek kendilerini affetmelerini istediler. Şemsettin'in eşi ve çocukları "Seninle yaşamak istemiyoruz" deyince taksici evi terk etti. Yasak ilişkiyi öğrenen Emzade'nin oğulları Azat ile Fırat Ç., taksi durağına giderek enişteleri Şemsettin'i aramaya başladı. Taksi durağına giden iki kardeş, ellerindeki sopalarla eniştelerini sorunca, durak işletmecisi "Burada böyle biri yok" dedikten sonra Şemsettin'i arayıp, "Bu gençler seni neden arıyor? Başın belaya girecek" diyerek başka bir şoför gönderip aracı teslim etmesini istedi.

"KOCAM BENİ BACIM İLE ALDATMIŞ"

Bir süre sonra da Şemsettin'in eşi Hatun A. duraktaki görevliyi arayıp, "Şemsettin'in eşiyim. Kocam beni bacım ile aldatmış. Senden ricam, kocam senin yanında çalışmasın, s.ktir et gitsin yanından," dedi.

"EŞİM BENİ KISKANIYOR, BANA İFTİRA EDİYOR"

1 ay sonra işsiz kalıp tekrar taksi durağına gelen Şemsettin işletmeciye, "Eşim beni kıskanıyor, bana iftira ediyor. Yok öyle bir şey, beni rezil etti" deyince tekrar durakta işe alındı. Anneleriyle ilişkisi olduğu için eniştelerini adım adım izleyen Fırat ile kuzeni Ünal Ç., Şemsettin durakta park halinde beklerken aracın arkasına bindi.

KAFASINA 4 AL ATEŞ ETTİ

Kamera kayıtlarına göre, önce öne doğru, ardından da geriye doğru hareket etmek için hamle yaptı. İki kardeşin aracı sürmesini istemesi üzerine KGYS görüntülerinden aracın cadde ve bulvarlardan seyir halinde Yeniköy Mezarlığına doğru gittiği belirlendi. Aracın önce bir sitenin duvarına çarptığı, ardından bahçe içine düştüğü sırada Ünal ve Fırat Ç.'nin araçtan inerek kaçtıkları belirlendi. Kaza süsü verilen araçta Şemsettin A.'nın kafasına 4 kurşun sıkılarak infaz edildiği görüldü. Cinayetten sonra Fırat, Azat kardeşler ile amcaları Kazım, kuzenleri Ünal ile Ahmet Ç. hakkında "töre saikiyle kasten öldürmek" suçundan dava açıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve dinlenen tanık ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Şemsettin'i Fırat ile kuzeni Ünal'ın öldürdüğünün sabit olduğunu, Emzade'nin enişteleri ile ilişkisini öğrendikten sonra Şemsettin'in toplumda genel olarak benimsenmiş olan bir davranış veya yaşam biçimine aykırı davranarak baldızı ile ilişki yaşadığı için öldürüldüğünün altını çizdi. Mahkeme, sanıkların toplum içinde bu aykırı davranışın ölümle cezalandırılması gerektiğinin, o toplumda yaşayanlarca beklenen bir tepki olması, sanıkların da toplumun öldürme beklentisinin yönlendirmesiyle sırf aykırı davranışın cezalandırılması görevini üstlenerek töre saikiyle tasarlayarak adam öldürme suçunu işlediklerinin sabit olduğuna dikkat çekti.

"ALTIN BORCU YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Sanık Fırat'ın savunmalarında eniştesini kendisine olan altın borcunu ödemediği için tartıştıklarını, tartışmada annesiyle yattığını söyleyip silah çekmesi üzerine kendisini savunmak için öldürdüğünü belirtmiş olsa da, Şemsettin'i baldızıyla gönül ilişkisinin açığa çıkmasından sonra öldürmek için bulana kadar her yerde aradıkları dikkate alındığında savunmalarına itibar edilemeyeceği ifade edildi. Şemsettin'in bir süreliğine Diyarbakır'ı terk etmesine rağmen geri döndüğünü ve tekrar aynı durakta çalıştığını tespit ederek öldürmeyi kendilerine görev bilerek bu kararlarından vazgeçmedikleri vurgulandı.

Mahkeme, sanıkların cinayet öncesi keşif yaptıkları, tanınmamak için bere, maske ve eldiven taktıkları, önceden yapılan plan doğrultusunda hareket ederek araç seyir halindeyken Şemsettin'in kafasına ateş ederek öldürdüklerine kanaat getirdi. Mahkeme, cinayete azmettirmekle suçlanan tutuksuz sanık amca Kazım ile Emzade Ç.'nin oğlu Azat Ç.'ye delil yetersizliğinden beraat verdi.

Tutuklu sanıklar Fırat ile kuzeni Ünal Ç.'yi ise Şemsettin Ayna'yı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı, cezayı iyi hal indirimini düzenleyen 62. madde uyarınca müebbet hapse çevirdi. Tutuklu Ahmet Ç.'de töre saikiyle kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından da cinayete yardım eden sıfatıyla katıldığı için cezası 12 yıl 6 aya indirildi. Tutuklu 3 sanığa ayrıca ruhsatsız silah kullanmaktan 1'er yıl hapis cezası verildi.