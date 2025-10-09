Haberler

Taksici ile Diğer Sürücü Arasında Gergin Anlar

Başakşehir'de taksi sürücüsü, durağının olmadığı bir yerden diğer bir şoföre bağırarak yoldan çekilmesini söyledi. Tartışma kavgaya dönüşünce diğer sürücünün aracına yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanandı. Taksi durağının olmadığı bir yerde araçtan inen taksi sürücüsü başka bir şoförün yanına giderek bağırarak yoldan geçilmesini söyledi. Adam diğer sürücüye bağırarak, " Bir zahmet çık. Beni katil etme çık diyorum sana. Senin yüzünden yolu kapattım çık diyorum sana beni katil etme" derken, diğer sürücü de, "Arabanın plakası TS 20'mi benim için neden yolu kapattın" diye cevap verdi. Aracına doğru giden adam başla bir taksinin de camını yumruklayıp kapısına vurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

