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Taksici çetesinden sürücüye korkunç dayak: Geçim derdindeyiz, yapmayın

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Ankara'da taksici olduklarını belirten kalabalık bir grup, paylaşımlı yolculuk uygulamalarından birine bağlı olarak çalışan sürücüyü darbetti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde genç adamın "Yapmayın be kardeşim, geçim derdindeyiz. Çoluk çocuk için çalışıyoruz. Evim batacak, niye böyle yapıyorsunuz?" dediği ancak çetenin şiddet uygulamaya devam ettiği görüldü.

Ankara'da taksici olduklarını iddia eden grup, özel bir paylaşımlı yolculuk uygulaması adına çalışan bir sürücüyü darp etti. Saldırı anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"ÇOLUK ÇOCUK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Görüntülerde, genç adamın çaresizce kendini savunmaya çalıştığı ve saldırganlara "Yapmayın be kardeşim, geçim derdindeyiz. Çoluk çocuk için çalışıyoruz. Evim batacak, niye böyle yapıyorsunuz?" diye yalvardığı görüldü.

Ancak kalabalık grup, sürücünün sözlerine aldırış etmeden şiddet uygulamaya devam etti.

Taksici çetesinden sürücüye korkunç dayak: Geçim derdindeyiz, yapmayın
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt:

Bazı sapiklar iyice çığrından çıktı. Cezalar az olunca çeteler cirit atar

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Dingonun ahırında normal sarayda bolluk bereket var halk ölüyor gasp ediliyor zehirleniyor herkes kulagının üstüne yatmış hak hukuk adalet sıralamasında afrika yerli kabileleriyle yarışıyoruz suclular dışarlarda yapanın yaptıgı kar kalıyor yanına

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ne istiyosunuz elin garibinden ya herkesin kendi rızkını Allah verir ekmeğinin peşinde çoluk çocuk bakan taksicilerin üç kuruşunamı göz koydunuz

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